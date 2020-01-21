Бельерин о ничьей с «Челси»: «Это больше, чем ничья. Каждый отважно защищался»

Капитан «Арсенала» Эктор Бельерин высказался о ничьей с «Челси» (2:2). «Все благодаря командной работе. Это была действительно тяжелая игра – у нас осталось 10 человек, мы потеряли важного игрока.