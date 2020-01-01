Чилич, Шварцман и Синнер вышли во второй круг Australian Open
Хорват Марин Чилич в первом круге Australian Open победил француза Корантена Муте — 6:3, 6:2, 6:4. Также аргентинец Диего Шварцман оказался сильнее представителя ЮАР Ллойда Харриса — 6:4, 6:2, 6:2. Мельбурн (Австралия) Турнир «Большого шлема» Australian Open Общий призовой фонд 49 100 000 долларов Открытые корты, хард Мужчины Одиночный разряд Первый круг Марин Чилич (Хорватия) — Корантен Муте (Франция) — 6:3, 6:2, 6:4 Диего Шварцман (Аргентина, 14) — Ллойд Харрис (ЮАР) — 6:4, 6:2, 6:2 Янник Синнер (Италия) — Макс Перселл (Австралия, Q) — 7:6 (7:2), 6:2, 6:4 Тацума Ито (Япония, WC) — Праджнеш Гуннесваран (Индия, LL) — 6:4, 6:2, 7:5