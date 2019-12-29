«Лестер» одолел «Вест Хэм» и закрепился на втором месте в АПЛ

Футболисты «Вест Хэма» в домашнем матче 20-го тура чемпионата Англии проиграли «Лестеру». Встреча, прошедшая в субботу в Лондоне на стадионе «Олимпийский», завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.