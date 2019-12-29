НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуем«Лестер» одолел «Вест Хэм» и закрепился на втором месте в АПЛКапитан сборной Канады извинился за то, что не снял шлем во время гимна РоссииУстюгов выиграл масс-старт многодневки «Тур де Ски»«Ижевская винтовка». Ульяна Кайшева победила в спринте, Сливко – 2-я, Васнецова – 7-я, Павлова – 13-яИтальянцы Вирер и Хофер выиграли масс-старт в «Рождественской гонке», Елисеев и Юрлова-Перхт заняли последнее место«Лестер» одолел «Вест Хэм» и закрепился на втором месте в АПЛФутболисты «Вест Хэма» в домашнем матче 20-го тура чемпионата Англии проиграли «Лестеру». Встреча, прошедшая в субботу в Лондоне на стадионе «Олимпийский», завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.рекламаСледующий бой Емельяненко пройдет летом в ЕвропеСледующий поединок российского бойца ММА Федора Емельяненко пройдет летом в Европе. В воскресенье Емельяненко нокаутировал в первом раунде американца Куинтона Джексона.Россия разгромила Канаду на молодежном чемпионате мира по хоккеюМолодежная сборная России по хоккею разгромила своих соперников из Канады в матче второго тура группового этапа чемпионата мира. Встреча состоялась 28 декабря в чешском городе Острава.Овечкин уделал великого финна. У Ови — 256 голов в большинстве, это третий результат в истории НХЛВ ночь на 29 декабря (мск) состоялся матч регулярного чемпионата «Каролина Харрикейнз» — «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Роли и закончилась победой хозяев со счетом 6:4.Щербакова завоевала первенство на Чемпионате России по фигурному катаниюРоссийская фигуристка Анна Щербакова стала чемпионкой России, завоевав золотую медаль в женском одиночном катании.СМИ: «Брайтон» проявляет интерес к ЧаловуАнглийский футбольный клуб "Брайтон" проявляет интерес к нападающему московского ЦСКА Федору Чалову, сообщает The Sun.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииАрсенал— : —ЧелсиНачало в 09:00Чемпионат АнглииЛиверпуль— : —ВулверхэмптонНачало в 11:30Чемпионат АнглииМанчестер Сити— : —Шеффилд ЮнайтедНачало в 13:00Чемпионат ТурцииСивасспор— : —ГезтепеНачало в 06:00Чемпионат ТурцииАланьяспор— : —КоньяспорНачало в 08:30Еще 2Чемпионшип АнглииХаддерсфилд Таун— : —БлэкбернНачало в 10:00Чемпионшип АнглииКуинз Парк Рейнджерс— : —Халл СитиНачало в 10:00Еще 9Первая лига АнглииГиллингем— : —РочдейлНачало в 08:00Еще 10Весь футболрекламаЩербакова, Косторная и Трусова представят Россию на чемпионате ЕвропыФедерация фигурного катания на коньках России сформировала состав сборной на первенство Европы в австрийском Граце.НХЛ. Записи матчейНью-Йорк Рейнджерс – Колорадо Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс – Колорадо Эвеланш Яндекс.Эфир Каролина – Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Вашингтон – Сан-Хосе Яндекс.Эфир Ванкувер – Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Бостон – Эдмонтон Яндекс.Эфир Каролина – Вашингтон Яндекс.Эфир Калгари – Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Даллас – Нэшвилл. Зимняя Классика 2020 Яндекс.Эфир Лос-Анджелес — Филадельфия Яндекс.Эфир Аризона — Сент-Луис Яндекс.Эфир Калгари — Чикаго Яндекс.Эфир Эдмонтон — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Колорадо — Виннипег Яндекс.Эфир Детройт — Сан-Хосе Яндекс.Эфир Каролина — Монреаль Яндекс.Эфир Баффало — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Коламбус — Флорида Яндекс.Эфир Миннесота — Торонто Яндекс.Эфир Вегас — Анахайм Яндекс.Эфир Вашингтон - Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Нью-Джерси — Бостон Яндекс.Эфир Питтсбург — Оттава Яндекс.Эфир Калгари — Ванкувер Яндекс.Эфир Анахайм — Филадельфия Яндекс.Эфир Аризона — Даллас Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Детройт Яндекс.Эфир Флорида — Монреаль Яндекс.Эфир Бостон — Баффало Яндекс.Эфир Миннесота — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Коламбус — Чикаго Яндекс.Эфир Оттава — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Сент-Луис — Виннипег Яндекс.Эфир 02:31:14Сан-Хосе — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:32:00Ванкувер — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:38:16Вегас — Аризона Яндекс.Эфир 02:40:14Флорида — Детройт Яндекс.Эфир 02:43:11Питтсбург — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:53:11Даллас — Колорадо Яндекс.Эфир 02:52:10Торонто — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:51:48Тампа-Бэй — Монреаль Яндекс.Эфир 02:43:27Каролина — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:28:37Сан-Хосе — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:26:51Анахайм — Вегас Яндекс.Эфир 02:34:12Эдмонтон — Калгари Яндекс.Эфир 02:39:30Чикаго — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:44:25Колорадо — Миннесота Яндекс.Эфир 02:39:23Нэшвилл — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:37:45Виннипег — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:48:14Вашингтон — Коламбус Яндекс.Эфир 02:32:14Баффало — Бостон Яндекс.Эфир 02:43:49Нью-Йорк Рейнджерс — Каролина Яндекс.Эфир 02:47:28Нью-Джерси — Торонто Яндекс.Эфир Боксер Мехонцев высказался о возможном бое Емельяненко с КадыровымРоссийский боксер Егор Мехонцев в беседе с РЕН ТВ прокомментировал возможный поединок бойца MMA Александра Емельяненко с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.0:43рекламаЭкс-тренер «Валенсии» Марселино – главный кандидат на пост в «Монако»Бывший главный тренер «Валенсии» Марселино может возглавить «Монако».