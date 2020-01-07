«Спартак» в третий раз в сезоне выиграл у СКА. Дома москвичи не могли победить армейцев с Невы более семи лет. Видео

Прямая трансляция матча «Спартак» — СКА на «Матч ТВ». СКА занимает второе место в Западной конференции с 63 очками, отставая от ЦСКА на два очка при двух лишних матчах «Спартак» идет шестым с 56 очками