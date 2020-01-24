Рублев о победной серии: «Сейчас просто так вышло. В будущем у меня будет еще много поражений»

Россиянин Андрей Рублев, выигравший 14 матчей подряд, ответил на вопросы о секретах своего успеха и мотивации от других молодых игроков. – В общем-то и нет никакого секрета. Мне немного повезло.