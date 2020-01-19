НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуемКамера засняла на матче фаната-изменщикаБритания наотрез отказалась выдавать WADA пробы заподозренного в допинге чемпионаАлександр Великий: Овечкин вышел на девятое место в истории НХЛ по числу головКоманда «КамАЗ-мастер» вернулась в Москву с ралли «Дакар»Аскаров и Олейник одержали победы на UFC 246Камера засняла на матче фаната-изменщикаМолодой человек и девушка сделали вид, что не знакомы, после того, как оператор снял их целующимися на футбольном матче в Эквадоре.рекламаАлександр Головин выйдет на поле в матче Кубка ФранцииФутболист из Кузбасса Александр Головин выйдет на поле в матче Кубка Франции. Клуб Монако, за который играет спортсмен, озвучил заявку на чемпионат. Встреча состоится сегодня в Орлеане.Видео: армия поклонников Макгрегора захватила Лас-ВегасБолельщики ирландского бойца смешанного стиля Конора Макгрегора празднуют победу над американцем Дональдом Серроне. В Сети появились кадры из Лас-Вегаса, где проходил турнир UFC 246.Овечкин назван первой звездой недели в НХЛРоссийский хоккеист, капитан «Вашингтона» Александр Овечкин был признан первой звездой игровой недели в Национальной хоккейной лиге, сказано на сайте НХЛ.Суперматч русского юниора против Дании на Олимпиаде! Покер и шесть очковСборная России (игроки не старше 16 лет) во втором матче юношеских Олимпийских игр-2020 разгромила Данию со счетом 9:0. Новый русский суперталант не пощадил Данию на Олимпиаде.РПЛ – лига без целей. Расширение до 18 команд показало, как все кривоИсследование Влада Воронина. В четверг 14 из 16 клубов РПЛ (кроме «Спартака» и «Зенита») проголосовали за расширение лиги до 18 команд, причем большинство (10 из 14) хочет изменений уже этим летом.ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраЧемпионат ИталииАталанта1 : 2СПАЛЗавершёнЧемпионат ТурцииРизеспор2 : 0ГенчлербирлигиЗавершёнКубок Франции1/16 ФиналаСент-Прив1 : 3МонакоЗавершёнЧемпионшип АнглииВест Бромвич0 : 1Сток СитиЗавершёнВесь футболрекламаКанадский журналист Херш призвал натурализовать ТуктамышевуКорреспондент из Канады Филип Херш в своем Twitter назвал уровень женского одиночного катания на канадском чемпионате "ужасающим" и предложил фигуристам из России, в том числе и Елизавете Туктамышевой, поискать корни в Канаде.НХЛ. Записи матчейЧикаго — Флорида Яндекс.Эфир Филадельфия — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:46:00Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Бостон — Вегас Яндекс.Эфир Каролина — Виннипег Яндекс.Эфир Миннесота — Флорида Яндекс.Эфир 02:42:34Колорадо — Детройт Яндекс.Эфир 02:35:05Чикаго — Виннипег Яндекс.Эфир 02:24:40Нью-Йорк Рейнджерс — Коламбус Яндекс.Эфир 02:46:20Каролина — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:45:20Питтсбург — Бостон Яндекс.Эфир 02:44:30Ванкувер — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:39:30Миннесота — Даллас Яндекс.Эфир 02:36:10Нэшвилл — Баффало Яндекс.Эфир 02:39:45Филадельфия — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:35:20Коламбус — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:57:30Монреаль — Вегас Яндекс.Эфир 02:44:30Детройт — Флорида Яндекс.Эфир 02:38:10Торонто — Чикаго Яндекс.Эфир 02:26:40Оттава — Калгари Яндекс.Эфир 02:39:20Колорадо — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:39:10Эдмонтон — Аризона Яндекс.Эфир 02:41:10Нью-Йорк Айлендерс — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:37:40Виннипег — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:42:30Каролина — Анахайм Яндекс.Эфир 02:31:30Детройт — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:29:20Ванкувер — Аризона Яндекс.Эфир 02:35:15Колорадо — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:34:15Даллас — Баффало Яндекс.Эфир 02:38:10Нэшвилл — Анахайм Яндекс.Эфир 02:44:40Миннесота — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:30:35Оттава — Вегас Яндекс.Эфир 02:33:00Флорида — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:54:10Бостон — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:48:00Вашингтон — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:39:10Филадельфия — Монреаль Яндекс.Эфир 02:44:20Торонто — Калгари Яндекс.Эфир 02:37:10Коламбус — Каролина Яндекс.Эфир 02:52:00Сент-Луис — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:44:20Монреаль — Чикаго Яндекс.Эфир 02:41:22Эдмонтон — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:32:27Аризона — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:45:32Колорадо — Даллас Яндекс.Эфир 02:41:56Виннипег — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:32:28Оттава — Чикаго Яндекс.Эфир 02:57:32Тампа-Бэй — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:32:33Коламбус — Бостон Яндекс.Эфир 02:31:38Нью-Йорк Айлендерс — Детройт Яндекс.Эфир 02:41:21Торонто — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:40:02Питтсбург — Миннесота Яндекс.Эфир 02:31:29Баффало — Вегас Яндекс.Эфир Хабибу не интересен реванш с МакгрегоромАбдулманап Нурмагомедов, отец и тренер 31-летнего российского бойца ММА Хабиба Нурмагомедова, считает, что его сыну не интересен бой-реванш с 31-летним ирландцем Конором Макгрегором.рекламаМалкин против «Бостона»: передача, 3 хита и 4 потериФорвард «Питтсбурга» Евгений Малкин сделал голевую передачу в матче чемпионата НХЛ с «Бостоном» (4:3). Теперь на счету россиянина 50 (15+35) очков в 35 играх сезона.Цзюй Вэньцзюнь вышла вперед в матче с Горячкиной за шахматную коронуРоссийская шахматистка Александра Горячкина потерпела поражение от китаянки Цзюй Вэньцзюнь в десятой партии матча за звание чемпионки мира.