Роналду: «Ювентус» мог забить «Удинезе» и больше голов

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду прокомментировал победу команды в матче 16-го тура чемпионата Италии с «Удинезе» (3:1). «Для нас было главным победить, но мы могли забить и больше голов.