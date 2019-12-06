Один промах лишил Ларису Куклину победы в Швеции. Сборная России не так плоха, как мы думали

Накануне парни мучились с разбитой шведской трассой на «двадцатке». Многие не смогли показать желаемый результат, а лидеры так и вообще провалили гонку.