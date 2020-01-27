НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуемКокорин не поедет на второй сбор с «Сочи»«Кто этот маг?» Вратарь «Оттавы» не понял, как Гусев забил ему на буллитеМногократная чемпионка мира по гребле Венсан-Лапуант оправдана по делу о допингеYouTube разблокировал видеоролик «Рубина»Драчев: состав сборной команды может сократиться вдвоеКокорин не поедет на второй сбор с «Сочи»Александр Кокорин отказывается покидать "Зенит". По словам агента, он не поедет с арендовавшим его "Сочи" на второй зимний сбор.рекламаЖена Кокорина: «Александр до конца сезона будет играть за „Зенит-2“»Форвард «Зенита» Александр Кокорин отказался переходить в "Сочи". Футболист проведет остаток сезона в "Зените-2".Федерер: я не заслужил выхода в полуфинал Australian OpenДвадцатикратный победитель турниров серии Большого шлема швейцарец Роджер Федерер заявил, что не заслужил выхода в полуфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису.Навка ответила немецкому чиновнику, возмущенному победой российских фигуристок на ЧЕПобеда спортсменов из России на любых соревнованиях всегда вызывает чье-либо возмущение.Хоккеисты «Салавата Юлаева» проиграли «Амуру»Матч прошел в Хабаровске и завершился победой хозяев со счетом 4:2. Хабаровчане быстро открыли счет, удачными действиями перед воротами вывел свою команду вперед Рассказов.«Вашингтон Кэпиталз» победил «Монреаль Канадиенс» без ОвечкинаХК «Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над клубом «Монреаль Канадиенс» в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла без Александра Овечкина.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраКубок Испании1/8 ФиналаТенерифе— : —Атлетик БильбаоНачало в 15:00Кубок ИталииЧетвертьфиналМилан— : —ТориноНачало в 14:45Кубок Франции1/8 ФиналаБелфорт— : —МонпельеНачало в 12:30Кубок Франции1/8 ФиналаЛимонес— : —ДижонНачало в 12:30Кубок Франции1/8 ФиналаАнже— : —РеннНачало в 12:30Кубок Франции1/8 ФиналаМонако— : —Сент-ЭтьенНачало в 14:55Кубок английской лигиПолуфиналАстон Вилла— : —ЛестерНачало в 14:45Весь футболрекламаДаниэль Кормье: «Я буду драться c Миочичем или завершу карьеру»Экс-чемпион в двух дивизионах Даниэль Кормье заявил, что завершит карьеру, если не получит третий поединок против чемпиона UFC в тяжелом весе Стипе Миочича.НХЛ. Записи матчей02:37:20Сан-Хосе — Анахайм Яндекс.Эфир 02:34:10Ванкувер — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:38:50Даллас — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:22:00Нэшвилл — Торонто Яндекс.Эфир 02:57:25Оттава — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:43:10Монреаль — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:38:45Миннесота — Детройт Яндекс.Эфир 02:43:25Коламбус — Виннипег Яндекс.Эфир Назван состав сборной России на чемпионат мира по биатлонуТренерский штаб сборной России по биатлону назвал предварительный состав команды на чемпионат мира, который состоится с 12 по 23 февраля в итальянском Антхольце.рекламаГаззаев о переизбрании Прядкина: «Альтернативная кандидатура наверняка появится»Бывший тренер ЦСКА и депутат Госдумы Валерий Газзаев высказался о решении РФС обязать РПЛ провести перевыборы президента лиги.