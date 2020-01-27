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Матч между «Лейкерс» и «Клипперс» перенесен из-за гибели Коби Брайанта

Национальная баскетбольная ассоциация приняла решение перенести игру регулярного чемпионата НБА между "Лос-Анджелес Лейкерс" и "Лос-Анджелес Клипперс", которая должна была состояться 28 января.

Малышко и Бабиков не отобрались на чемпионат Европы

На 6 этапе Кубка России в Ижевске предполагаемый кандидат на ЧЕ Дмитрий Малышко показал пятый результат (+27,5), Антон Бабиков - седьмой (+47,1), оба пропустят предстоящие соревнования в Европе.На первом месте допустивший два промаха биатлонист из команды ХМАО-Югры Петр Пащенко (26.48,1). На втором месте его земляк Дмитрий Иванов (+10,2), именно он выполнил критерии отбора на грядущий чемпионат Европы.Чемпионат Европы пройдет с 26 февраля — 1 марта в эстонском Отепя.

«Монреаль» — «Вашингтон». Прогноз: без Овечкина Кузнецов и Орлов уступят Ковальчуку

Ови пропустит игру из-за отказа приехать на Матч звёзд НХЛ. Это увеличивает шансы хозяев. В матче регулярного чемпионата НХЛ 28 января «Монреаль Канадиенс» в Монреале встретится с «Вашингтон Кэпиталз».
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