НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуемЛыжница Непряева взяла бронзу в спринте на «Тур де Ски»Медведева выступит с показательным номером, несмотря на снятие с чемпионата РоссииРоссийские легкоатлеты потребовали от ВФЛА прояснить ее позицию в связи с допинговым скандаломБиатлонист Мухамедзянов победил в спринте на «Ижевской винтовке»Овечкин выстрелил и обогнал великого Селянне. До суперрекорда НХЛ — две легенды и 18 головЛыжница Непряева взяла бронзу в спринте на «Тур де Ски»Российская лыжница Наталья Непряева показала третий результат в спринте свободным стилем в рамках лыжной многодневки "Тур де Ски", который проходит в швейцарском Ленцерхайде.рекламаЭкс-хоккеист СКА о не снявшем шлем при гимне РФ канадце: Это эмоцииБывший защитник хоккейного клуба СКА Артем Остроушко прокомментировал инцидент на матче российской молодежки против канадцев на чемпионате мира.Видео глубокого нокаута от Емельяненко в поединке с Куинтоном Джексоном в ЯпонииУ 43-летнего Емельяненко 39 побед и шесть поражений, еще один бой был признан несостоявшимся.Официально: дортмундская «Боруссия» объявила о переходе Холанна из «Зальцбурга»Дортмундская «Боруссия» объявила о переходе нападающего Эрлинга Холанна из «Зальцбурга». Контракт с 19-летним форвардом рассчитан до 30 июня 2024 года.Щербакова рассказала, какой прыжок она намерена добавить в свои программыДвукратная чемпионка России в женском одиночном катании Анна Щербакова рассказала, над каким прыжковым элементом планирует активно работать в ближайшее время.Кайшева и Сливко поедут на январские этапы Кубка IBUВице-президент Союза биатлонистов России Валерий Польховский подтвердил, что по итогам «Ижевской винтовки» в сборную России на январские этапы Кубка IBU отобрались Ульяна Кайшева и Виктория Сливко.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииАрсенал1 : 0ЧелсиИдёт 2-й таймЧемпионат АнглииЛиверпуль— : —ВулверхэмптонНачало в 11:30Чемпионат АнглииМанчестер Сити— : —Шеффилд ЮнайтедНачало в 13:00Чемпионат ТурцииАланьяспор1 : 1КоньяспорИдёт 2-й таймЧемпионат ТурцииГазиантеп ББ1 : 1Eни МалатьяспорИдёт 2-й таймЕще 2Чемпионшип АнглииХаддерсфилд Таун0 : 1БлэкбернИдёт 1-й таймЧемпионшип АнглииКуинз Парк Рейнджерс0 : 0Халл СитиИдёт 1-й таймЕще 9Первая лига АнглииЛинкольн Сити1 : 0Ипсвич ТаунИдёт 1-й таймЕще 10Весь футболрекламаЛарионов призвал российских хоккеистов к скромности: «Ты можешь оказаться сегодня там, где оказались вчера твои соперники»Sport.ru / Хоккей. Член тренерского штаба молодёжной сборной России по хоккею Игорь Ларионов призвал россиян вести себя скромнее при общении с прессой.НХЛ. Записи матчейНью-Йорк Рейнджерс – Колорадо Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс – Колорадо Эвеланш Яндекс.Эфир Каролина – Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Вашингтон – Сан-Хосе Яндекс.Эфир Ванкувер – Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Бостон – Эдмонтон Яндекс.Эфир Каролина – Вашингтон Яндекс.Эфир Калгари – Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Даллас – Нэшвилл. Зимняя Классика 2020 Яндекс.Эфир Лос-Анджелес — Филадельфия Яндекс.Эфир Аризона — Сент-Луис Яндекс.Эфир Калгари — Чикаго Яндекс.Эфир Эдмонтон — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Колорадо — Виннипег Яндекс.Эфир Детройт — Сан-Хосе Яндекс.Эфир Каролина — Монреаль Яндекс.Эфир Баффало — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Коламбус — Флорида Яндекс.Эфир Миннесота — Торонто Яндекс.Эфир Вегас — Анахайм Яндекс.Эфир Вашингтон - Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Нью-Джерси — Бостон Яндекс.Эфир Питтсбург — Оттава Яндекс.Эфир Калгари — Ванкувер Яндекс.Эфир Анахайм — Филадельфия Яндекс.Эфир Аризона — Даллас Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Детройт Яндекс.Эфир Флорида — Монреаль Яндекс.Эфир Бостон — Баффало Яндекс.Эфир Миннесота — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Коламбус — Чикаго Яндекс.Эфир Оттава — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Сент-Луис — Виннипег Яндекс.Эфир 02:31:14Сан-Хосе — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:32:00Ванкувер — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:38:16Вегас — Аризона Яндекс.Эфир 02:40:14Флорида — Детройт Яндекс.Эфир 02:43:11Питтсбург — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:53:11Даллас — Колорадо Яндекс.Эфир 02:52:10Торонто — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:51:48Тампа-Бэй — Монреаль Яндекс.Эфир 02:43:27Каролина — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:28:37Сан-Хосе — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:26:51Анахайм — Вегас Яндекс.Эфир 02:34:12Эдмонтон — Калгари Яндекс.Эфир 02:39:30Чикаго — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:44:25Колорадо — Миннесота Яндекс.Эфир 02:39:23Нэшвилл — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:37:45Виннипег — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:48:14Вашингтон — Коламбус Яндекс.Эфир 02:32:14Баффало — Бостон Яндекс.Эфир 02:43:49Нью-Йорк Рейнджерс — Каролина Яндекс.Эфир 02:47:28Нью-Джерси — Торонто Яндекс.Эфир «Видим цель, а не преграды». Тутберидзе показала фото с Щербаковой, Косторной и ТрусовойТренер Этери Тутберидзе поделилась фотографией со своими ученицами Анной Щербаковой, Аленой Косторной и Александрой Трусовой после чемпионата России. — Надо идти дальше.реклама