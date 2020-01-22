«Береги себя». Джикия обратился к Джано после ухода хавбека из «Спартака»

Защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия попрощался с полузащитником Джано Ананидзе в своем Instagram. Во вторник стало известно, что красно-белые и 27-летний Джано расторгли контракт.