«Рейнджерс» проиграл «Анахайму», дважды ведя по ходу встречи, Панарин отметился голом

В матче регулярного чемпионата НХЛ "Анахайм Дакс" на льду домашней арены по буллитам обыграл команду "Нью-Йорк Рейнджерс" со счетом 4:3. Гости дважды по ходу встречи вели в счете, но удержать преимущество не смогли.