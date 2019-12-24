Трент о разгроме «Лестера»: «Лучшая игра „Ливерпуля“ в сезоне»

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнолд дал комментарий после матча АПЛ с «Лестером» (4:0). «Мы сыграли очень хорошо после всех этих путешествий (18 и 21 декабря «Ливерпуль» играл на клубном чемпионате мира в Катаре – прим.