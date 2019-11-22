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Клопп считает, что ван Дейк должен получить «Золотой мяч»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что защитник «красных» Вирджил ван Дейк заслуживает получить «Золотой мяч».Если вы даете «Золотой мяч» лучшему игроку этого поколения, вы всегда должны вручать его Лионелю Месси.
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НХЛ. Записи матчей

Лос-Анджелес — Сан-Хосе. 26.11.2019
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Анахайм — Нью-Йорк Айлендерс. 26.11.2019
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Даллас — Вегас. 26.11.2019
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Нэшвилл — Сент-Луис. 26.11.2019
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Питтсбург — Калгари. 26.11.2019
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Тампа-Бэй — Баффало. 26.11.2019
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Филадельфия — Ванкувер. 26.11.2019
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Нью-Йорк Рейнджерс — Миннесота. 26.11.2019
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Коламбус — Оттава. 26.11.2019
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02:51:40
Аризона — Эдмонтон. 25.11.2019
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02:33:55
Детройт — Каролина. 25.11.2019
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02:38:15
Флорида — Баффало. 25.11.2019
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02:36:10
Сан-Хосе — Нью-Йорк Айлендерс. 24.11.2019
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02:37:40
Вегас — Эдмонтон. 24.11.2019
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02:40:18
Сент-Луис — Нэшвилл. 24.11.2019
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03:02:26
Даллас — Чикаго. 24.11.2019
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02:54:15
Виннипег — Коламбус. 24.11.2019
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02:44:31
Тампа-Бэй — Анахайм. 24.11.2019
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02:40:04
Нью-Джерси — Детройт. 24.11.2019
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02:51:37
Монреаль — Нью-Йорк Рейнджерс. 24.11.2019
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02:52:18
Колорадо — Торонто. 24.11.2019
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02:36:45
Каролина — Флорида. 24.11.2019
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02:54:39
Бостон — Миннесота. 24.11.2019
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02:43:58
Лос-Анджелес — Аризона. 24.11.2019
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02:52:08
Филадельфия — Калгари. 23.11.2019
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02:57:24
Вашингтон — Ванкувер. 23.11.2019
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02:36:33
Оттава — Нью-Йорк Рейнджерс. 23.11.2019
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02:44:45
Питтсбург — Нью-Джерси. 23.11.2019
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02:45:59
Лос-Анджелес - Эдмонтон
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02:46:39
Вегас - Сан-Хосе
Яндекс.Эфир
02:33:55
Аризона — Торонто. 22.11.2019
Яндекс.Эфир
02:41:07
Даллас — Виннипег. 22.11.2019
Яндекс.Эфир
02:36:22
Чикаго — Тампа-Бэй. 22.11.2019
Яндекс.Эфир
02:36:01
Сент-Луис — Калгари. 22.11.2019
Яндекс.Эфир
02:42:37
Миннесота — Колорадо. 22.11.2019
Яндекс.Эфир
02:45:15
Нэшвилл — Ванкувер. 22.11.2019
Яндекс.Эфир
02:57:54
Нью-Йорк Айлендерс — Питтсбург
Яндекс.Эфир
02:42:11
Флорида — Анахайм
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02:36:49
Бостон — Баффало. 22.11.2019
Яндекс.Эфир
02:39:12
Каролина — Филадельфия. 22.11.2019
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02:34:24
Коламбус — Детройт. 22.11.2019
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02:47:57
Нью-Йорк Рейнджерс – Вашингтон
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02:53:22
Монреаль – Оттава
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02:41:23
Сан-Хосе – Эдмонтон
Яндекс.Эфир
02:39:32
Вегас – Торонто
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02:31:24
Калгари – Колорадо
Яндекс.Эфир
02:43:26
Даллас – Ванкувер
Яндекс.Эфир
02:39:13
Чикаго – Каролина
Яндекс.Эфир
02:35:24
Нэшвилл – Виннипег
Яндекс.Эфир
02:46:00
Сент-Луис – Тампа-Бэй
Яндекс.Эфир
02:41:43
Детройт – Оттава
Яндекс.Эфир
02:37:10
Нью-Джерси – Бостон
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02:49:54
Питтсбург – Нью-Йорк Айлендерс
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02:37:54
Баффало – Миннесота
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02:36:15
Флорида – Филадельфия
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02:34:42
Коламбус – Монреаль
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