Клопп считает, что ван Дейк должен получить «Золотой мяч»

«Крылья» и ЦСКА вышли на поле в футболках в честь Дня матери. Первый удар по мячу нанесла мама Чалова

Игроки ЦСКА и «Крыльев Советов» вышли на матч 17-го тура РПЛ в футболках, посвященных Дню матери. На груди было изображено сердце и надпись: «Я люблю тебя, мама».