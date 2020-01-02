Златан Ибрагимович официально стал игроком «Милана»

Пресс-служба футбольного клуба «Милан» сообщила, что 38-летний Златан Ибрагимович официально стал игроком «красно-чёрных», подписав договор до июня 2020 года с возможностью продления на сезон.