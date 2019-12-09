НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеКиберспортрекламаРекомендуемЭмери может возглавить «Эвертон»Глава Минспорта: Говорить о санкциях пока раноСергей Шнуров в стихах прокомментировал решение WADAWADA назвало виды спорта, в которых россияне нарушили антидопинговые правилаВладимир Сальников: На Олимпиаду надо ехать в любом случаеЭмери может возглавить «Эвертон»Бывший главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери попал в сферу интересов другого клуба АПЛ. По информации Sky Sports, в приглашении испанского специалиста заинтересован «Эвертон».рекламаФИФА уточнит границы действия санкций в отношении РоссииМеждународная федерация футбола (ФИФА) приняла к сведению решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом сообщили в пресс-службе организации.Сергей Семак — о санкциях ВАДА, «Бенфике» и уровне РПЛГлавный тренер «Зенита» на пресс-конференции перед игрой 6-го тура Лиги чемпионов с «Бенфикой» рассказал о сопернике, порассуждал об уровне РПЛ, а также высказался о санкциях ВАДА в отношении России.СКА отправился в Москву на матч с «Динамо» в рамках регулярного чемпионата КХЛАрмейцы с берегов Невы отправились на выездной матч с московским «Динамо» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.Родченков назвал заслуженными санкции WADA против российского спортаСанкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) против российского спорта являются заслуженным наказанием за фальсификации «невообразимых масштабов».Геннадий Орлов: Артем Дзюба — футбольный герой, а они всегда вызывают завистьИзвестный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал ситуацию, сложившуюся вокруг форварда «Зенита» и сборной России Артема Дзюбы.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииВест Хэм1 : 0АрсеналИдёт 1-й таймЧемпионат ТурцииКайсериспор1 : 0РизеспорЗавершёнЧемпионат ПортугалииРиу Аве0 : 0Жил ВисентеИдёт 1-й таймЧемпионат АргентиныПатронато— : —Велес СарсфилдНачало в 17:00Чемпионат АргентиныАрхентинос Хуниорс— : —ЭстудиантесНачало в 19:10Весь футболрекламаЮрий Ганус: «Допинг – это про ценности. Во всех религиях сказано: надо быть честным»Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус прокомментировал высказывание премьер-министра РФ Дмитрий Медведев о санкциях Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта.НХЛ. Записи матчейКолорадо — Калгари Яндекс.Эфир Оттава — Бостон Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Вашингтон — Коламбус Яндекс.Эфир 02:35:10Эдмонтон — Баффало Яндекс.Эфир 02:44:58Чикаго — Аризона Яндекс.Эфир 02:39:20Вегас — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:29:25Флорида — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:41:45Виннипег — Анахайм Яндекс.Эфир 02:41:21Калгари — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:32:49Даллас — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:41:05Нэшвилл — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:21:45Бостон — Колорадо Яндекс.Эфир 02:39:00Каролина — Миннесота Яндекс.Эфир 02:40:05Детройт — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:38:50Тампа-Бэй — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:41:00Сент-Луис — Торонто Яндекс.Эфир 02:35:05Флорида — Коламбус Яндекс.Эфир 02:49:30Ванкувер — Баффало Яндекс.Эфир 02:44:30Филадельфия — Оттава Яндекс.Эфир 02:47:02Анахайм — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:36:52Эдмонтон — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:46:20Нью-Джерси — Чикаго Яндекс.Эфир 02:36:30Питтсбург — Аризона Яндекс.Эфир 02:32:12Нью-Йорк Рейнджерс — Монреаль Яндекс.Эфир 02:41:36Калгари — Баффало Яндекс.Эфир 02:47:19Даллас — Виннипег Яндекс.Эфир 02:36:37Коламбус — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:39:11Бостон — Чикаго Яндекс.Эфир 02:41:59Нью-Йорк Айлендерс — Вегас Яндекс.Эфир 02:39:11Филадельфия — Аризона Яндекс.Эфир 02:53:42Каролина — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:46:46Монреаль — Колорадо Яндекс.Эфир 02:33:44Тампа-Бэй — Миннесота Яндекс.Эфир 02:38:28Лос-Анджелес — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:40:48Эдмонтон — Оттава Яндекс.Эфир 02:35:09Питтсбург — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:38:36Торонто — Колорадо Яндекс.Эфир 02:27:00Сан-Хосе — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:51:00Ванкувер — Оттава Яндекс.Эфир 02:46:19Виннипег — Даллас Яндекс.Эфир 02:51:12Нэшвилл — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:27:09Филадельфия — Торонто Яндекс.Эфир 02:40:10Нью-Джерси — Вегас Яндекс.Эфир 02:59:45Монреаль — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:34:32Флорида — Миннесота Яндекс.Эфир 02:30:09Коламбус — Аризона Яндекс.Эфир 02:37:44Бостон — Каролина Яндекс.Эфир «Пробил коньком трубу»: Плющенко чуть не покалечился на шоу в РумынииДвукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко вместе со своим младшим сыном Александром сейчас колесит с ледовым шоу по всему миру.2:39рекламаГендиректор ВАДА отреагировал на санкции в отношении РоссииГенеральный директор Всемирного антидопингового агентства Оливье Ниггли прокомментировал решение исполкома ВАДА ввести санкции в отношении России за манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории.Александр Овечкин – о санкциях WADA: Печальные новостиРоссийский хоккеист Александр Овечкин, выступающий за клуб НХЛ Вашингтон Кэпиталз, прокомментировал последние события вокруг отечественного спорта.Фетисов — об отстранении российского спорта: ни о какой политике здесь речи идти не можетЛегендарный советский и российский хоккеист, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов прокомментировал четырёхлетнее отстранение России от крупных международных соревнований.Довольный Родченков и разочарование мягким наказанием. Отстранение России от Олимпиад глазами западных СМИИсполком WADA лишил Россию права на участие в крупных международных соревнованиях на четыре года. Российское антидопинговое агентство больше не имеет статуса соответствия.