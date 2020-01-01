Россия разгромила Германию на молодежном чемпионате мира по хоккею

Сборная России разгромила команду Германии в матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею в Чехии. Матч завершился со счетом 6:1. Российские спортсмены вышли в плей-офф чемпионата.