Миллион долларов едет в Дагестан. Российский тяжеловес нокаутировал американца под Новый год

Али Исаев выиграл Гран-при PFL в тяжелом весе, победив в финале Джареда Рошолта. Бой прошел в Нью-Йорке и закончился за два часа до того, как там наступил 2020 год. Али Исаев Страна: Россия.