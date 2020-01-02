Легкоатлет из Уганды проиграл забег на финише, лидируя на протяжении 15 километров

Легкоатлет из Уганды Якоб Киплимо умудрился проиграть забег на 15 километров, несмотря на то, что лидировал практически всю дистанцию. Турнир прошел в Сан-Паулу.