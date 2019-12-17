НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеКиберспортрекламаРекомендуемИван Штырков проиграл удушением Ясубею ЭномотоКоманда Тутберидзе ответила Плющенко и Тарасовой: ваши попытки купить готовых спортсменов мешают работеВратарь финнов забил через всю площадку. Это его первый матч за сборнуюФийон Майе обвинил Фуркада в неспортивном поведенииЦСКА станет государственным клубом после передачи 75% акций ВЭБуИван Штырков проиграл удушением Ясубею ЭномотоРоссийский боец Иван Штырков неудачно дебютировал в средней весовой категории, досрочно проиграв швейцарцу Ясубею Эномото на турнире RCC 7 в Екатеринбурге.рекламаРусский боец Петр Ян вырубил легенду ММА и бросил вызов чемпиону UFC. Он завоевывает фанатов в СШАПолтора года назад Петр Ян дебютировал в UFC. 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Биатлонист Логинов взял серебро в гонке преследованияНа этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в австрийском Хохфильцене, завершилась мужская гонка преследования.Российский форвард получил травму в матче НХЛВстреча регулярного сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Вашингтон Кэпиталз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг» была омрачена травмой российского форварда Никиты Кучерова.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииВулверхэмптон— : —ТоттенхэмНачало в 09:00Чемпионат АнглииМанчестер Юнайтед— : —ЭвертонНачало в 09:00Чемпионат АнглииАрсенал— : —Манчестер СитиНачало в 11:30Чемпионат ИспанииХетафе— : —ВальядолидНачало в 06:00Чемпионат ИспанииСельта— : —МальоркаНачало в 08:00Еще 3Чемпионат ГерманииВольфсбург— : —Боруссия (Менхенгладбах)Начало в 09:30Чемпионат ГерманииШальке-04— : —АйнтрахтНачало в 12:00Чемпионат ИталииВерона— : —ТориноНачало в 06:30Еще 5Весь футболрекламаРезультаты взвешивания участников вечера Кроуфорд – КаваляускасУтром 15 декабря по казахстанскому времени в Нью-Йорке в «Мэдисон Сквер Гардене состоится вечер бокса, во время которого пройдут два боя за титул чемпиона мира, сообщает Prosports.kz со ссылкой на Boxingnews24.com.НХЛ. 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