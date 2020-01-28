НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуемТрансфер Мари в «Арсенал» может сорваться«Локомотив» через суд требует от Геркуса более 144 миллионов рублейБуллит Гусева принес «Дэвилз» победу в матче с «Оттавой»Канадская каноистка оправдала допинг ночью с экс-бойфрендомВладимир Драчев: «Можем принять решение тренироваться на зарубежных базах. Но тогда сократится команда: не 16 человек, а 8»Трансфер Мари в «Арсенал» может сорватьсяПереход защитника "Фламенго" Пабло Мари в "Арсенал" может сорваться, пишет Globoesporte.Причина - лондонцы в последний момент передумали покупать игрока.рекламаАгент Кокорина: «Заявление Валитовой о переводе игрока в „Зенит-2“? Это неправда»Агент и отчим нападающего «Зенита» Александра Кокорина Кирилл Логинов прокомментировал заявление жены футболиста Дарьи Валитовой.«Интер» объявил о переходе Эриксена из «Тоттенхэма»Хавбек лондонского "Тоттенхэм Хотспур" Кристиан Эриксен стал игроком миланского "Интера". Об этом сообщается в официальном Twitter английской команды.Навка резко ответила на критику РоссииОлимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка ответила на критику спортивного директора Федерации фигурного катания Германии Удо Денсдорфа.Обзор эпичнейшего матча, в котором Федерер 7 раз находился на грани позора, но вышел в полуфиналТоповый отскок.Брагин продлил контракт с ФХР до февраля 2022 годаГлавный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин продлил контракт с ФХР, сообщает официальный сайт организации. Срок нового соглашения рассчитан до февраля 2022 года.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраКубок Испании1/8 ФиналаТенерифе0 : 00 : 0 Атлетик БильбаоНачало в 15:00Кубок ИталииЧетвертьфиналМилан— : —ТориноНачало в 14:45Кубок Франции1/8 ФиналаБелфорт— : —МонпельеНачало в 12:30Кубок Франции1/8 ФиналаЛимонес— : —ДижонНачало в 12:30Кубок Франции1/8 ФиналаАнже— : —РеннНачало в 12:30Кубок Франции1/8 ФиналаМонако— : —Сент-ЭтьенНачало в 14:55Кубок английской лигиПолуфиналАстон Вилла— : —ЛестерНачало в 14:45Весь футболрекламаАлександр Емельяненко вышел на свободу после ареста за дебошРоссийский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко покинул стены исправительного учреждения и вышел на свободу. Спортсмен отбыл семидневное наказание за мелкое хулиганство.НХЛ. Записи матчейАнахайм — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Эдмонтон — Сент-Луис Яндекс.Эфир Виннипег — Бостон Яндекс.Эфир Оттава — Вашингтон Яндекс.Эфир Каролина — Вегас Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Детройт Яндекс.Эфир Питтсбург — Филадельфия Яндекс.Эфир Аризона — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Нью-Джерси — Нэшвилл Яндекс.Эфир Баффало — Монреаль Яндекс.Эфир Сан-Хосе — Ванкувер Яндекс.Эфир Лос-Анджелес — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Эдмонтон — Калгари Яндекс.Эфир Анахайм — Аризона Яндекс.Эфир Вашингтон — Нэшвилл Яндекс.Эфир Даллас — Торонто Яндекс.Эфир Калгари — Сент-Луис Яндекс.Эфир Баффало — Оттава Яндекс.Эфир 02:37:20Сан-Хосе — Анахайм Яндекс.Эфир 02:34:10Ванкувер — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:38:50Даллас — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:22:00Нэшвилл — Торонто Яндекс.Эфир 02:57:25Оттава — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:43:10Монреаль — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:38:45Миннесота — Детройт Яндекс.Эфир 02:43:25Коламбус — Виннипег Яндекс.Эфир