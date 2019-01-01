Матвей Елисеев: «Надеюсь, что еще разбежимся, потому что в таком состоянии бороться очень сложно»

Российский биатлонист Матвей Елисеев считает, что российской команде необходимо прибавлять в лыжном ходе, чтобы бороться за медали в мужской эстафете. — Ходом было очень тяжело.