Руис и Джошуа провели открытую тренировку в преддверии матча-реванша

Боксёры Энди Руис и Энтони Джошуа провели открытую тренировку перед матчем-реваншем, который пройдёт 7 декабря в Эр-Рияде. Первый поединок между боксёрами состоялся в июне этого года.