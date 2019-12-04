4А в сборе: Загитова, Трусова, Щербакова и Косторная прилетели в Турин на финал Гран-При

Четыре сильнейшие российские фигуристки на данный момент прилетели накануне, 4 декабря, вечером в Турин. Именно в этом итальянском городе пройдет финал Гран-При 2019 года.