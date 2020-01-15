Норвежка Экхофф уверенно победила, россиянки не попали в топ-тридцать

Тирил Экхофф победила с отрывом, россиянки не попали в топ-тридцать Норвежская биатлонистка, как и многие соперницы, не допустила ни одного промаха на рубежах.