Василий Березуцкий: «Головин быстро понял, что к старшим нужно прислушиваться. И видите — человек уже играет против „ПСЖ“»

Бывший игрок ЦСКА Василий Березуцкий поделился воспоминаниями от совместной работы в армейском клубе с Александром Головиным, который в настоящее время выступает за «Монако».