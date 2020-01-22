НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуем«Рубин» объявил о трансфере ЙевтичаТуктамышева прибыла в Грац на чемпионат ЕвропыСерроне может пропустить полгода после поражения от МакгрегораОбновленные рейтинги UFC: подъем МакГрегора, невероятный рывок АскароваЗнакомый нового министра спорта объяснил, почему тот попал под следствие«Рубин» объявил о трансфере ЙевтичаШвейцарский полузащитник Дарко Йевтич подписал контракт с казанским "Рубином". Соглашение рассчитано на 4,5 года, сообщает пресс-служба "Рубина".рекламаАгент Кокорина: Александр не собирается переходить в «Сочи»Агент нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина Кирилл Логинов заявил о том, что его клиент не собирается переходить в "Сочи". Об этом сообщает "Фонтанка".Александр Самарин: «Хотел показать чистое катание. Показали как обычно»Российский фигурист Александр Самарин высказался о своем выступлении в короткой программе на чемпионате Европы. 21-летний спортсмен не справился с короткой программой.«Спартак» продаст Солтмурада Бакаева в «Рубин» за 20 млн рублей и сможет выкупить обратно за 4 млн евроСтали известны финансовые детали трансфера полузащитника Солтмурада Бакаева из «Спартака» в «Рубин».185 миллионов потерь команд РПЛ, 15 463 перехода. Трансферные цифры 2019 годаТрансферы — одна из главных и вечных тем в футболе. Каждый день болельщики следят за новостями и обсуждают возможные трансферы. Состоявшиеся трансферы.Сборная России разгромила Финляндию в полуфинале на ЮОИ, забросив 10 шайбЮношеская сборная России по хоккею разгромила команду Финляндии в полуфинальном матче на Олимпийских играх.ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииЛестер— : —Вест ХэмНачало в 14:30Чемпионат АнглииТоттенхэм— : —Норвич СитиНачало в 14:30Чемпионат АнглииМанчестер Юнайтед— : —БернлиНачало в 15:15Кубок Испании1/16 ФиналаЭльче— : —Атлетик БильбаоНачало в 13:00Кубок Испании1/16 ФиналаИбица— : —БарселонаНачало в 13:00Еще 6Кубок ИталииЧетвертьфиналЮвентус— : —РомаНачало в 14:45Кубок Турции1/8 ФиналаГезтепе2 : 2АнтальяспорИдёт 2-й таймКубок Турции1/8 ФиналаКасымпаша3 : 2АланьяспорЗавершёнЕще 1Весь футболрекламаШомуродов, Норманн и Глебов продлили контракты с «Ростовом»Ростовская область, 22 января 2020. DON24.RU. Футбольный клуб «Ростов» объявил о продлении контрактов с тремя игроками, которых различные СМИ уже «продали» в другие клубы.НХЛ. Записи матчейМиннесота — Детройт Яндекс.Эфир Коламбус — Виннипег Яндекс.Эфир 02:45:00Чикаго — Флорида Яндекс.Эфир 02:37:50Филадельфия — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:41:45Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:35:10Бостон — Вегас Яндекс.Эфир 02:37:30Каролина — Виннипег Яндекс.Эфир 02:38:52Миннесота — Флорида Яндекс.Эфир 02:42:34Колорадо — Детройт Яндекс.Эфир 02:35:05Чикаго — Виннипег Яндекс.Эфир 02:24:40Нью-Йорк Рейнджерс — Коламбус Яндекс.Эфир 02:46:20Каролина — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:45:20Питтсбург — Бостон Яндекс.Эфир 02:44:30Ванкувер — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:39:30Миннесота — Даллас Яндекс.Эфир 02:36:10Нэшвилл — Баффало Яндекс.Эфир 02:39:45Филадельфия — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:35:20Коламбус — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:57:30Монреаль — Вегас Яндекс.Эфир 02:44:30Детройт — Флорида Яндекс.Эфир 02:38:10Торонто — Чикаго Яндекс.Эфир 02:26:40Оттава — Калгари Яндекс.Эфир 02:39:20Колорадо — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:39:10Эдмонтон — Аризона Яндекс.Эфир 02:41:10Нью-Йорк Айлендерс — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:37:40Виннипег — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:42:30Каролина — Анахайм Яндекс.Эфир 02:31:30Детройт — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:29:20Ванкувер — Аризона Яндекс.Эфир 02:35:15Колорадо — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:34:15Даллас — Баффало Яндекс.Эфир 02:38:10Нэшвилл — Анахайм Яндекс.Эфир 02:44:40Миннесота — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:30:35Оттава — Вегас Яндекс.Эфир 02:33:00Флорида — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:54:10Бостон — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:48:00Вашингтон — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:39:10Филадельфия — Монреаль Яндекс.Эфир 02:44:20Торонто — Калгари Яндекс.Эфир 02:37:10Коламбус — Каролина Яндекс.Эфир Кокорин все еще в «Зените»! Он стал капитаном и сделал хет-трикЧемпионы России разгромили катарский «Аль-Увайнах» – 10:0. Кокорин и Азмун сделали по хет-трику. А еще за «Зенит» сыграл Исламхан и не сыграл Малком.реклама