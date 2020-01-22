Кокорин все еще в «Зените»! Он стал капитаном и сделал хет-трик

Чемпионы России разгромили катарский «Аль-Увайнах» – 10:0. Кокорин и Азмун сделали по хет-трику. А еще за «Зенит» сыграл Исламхан и не сыграл Малком.