В КХЛ грядёт смена власти. Чернышенко на посту президента лиги сменит Морозов?

Скорее всего, это будет временная фигура. Вчера, 21 января, в КХЛ был большой игровой день, но в самом его разгаре произошло событие, с которым по важности для нашей лиги мало что могло соперничать.