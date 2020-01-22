НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуем«Рубин» объявил о трансфере ЙевтичаМакгрегор – 11-й в рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорийЛасицкене — об участии в Олимпиаде: «Надежды на успех мало, но я буду бороться до конца»Сборная России по хоккею вышла в финал юношеской ОлимпиадыДрачев: СБР хочет принять участие в споре между WADA и РУСАДА«Рубин» объявил о трансфере ЙевтичаШвейцарский полузащитник Дарко Йевтич подписал контракт с казанским "Рубином". Соглашение рассчитано на 4,5 года, сообщает пресс-служба "Рубина".рекламаСМИ: «Зенит» готов отправить Кокорина в ПФЛ, если он не согласится на переход в «Сочи»Руководство «Зенита» может отправить нападающего Александра Кокорина во вторую команду клуба.Президент стал... министром: Новый главный по спорту в РоссииНазначен новый министр физической культуры, спорта и туризма Российской Федерации.Журналист Егоров: «„Спартак“ продаст Бакаева в „Рубин“ за 20 млн рублей и сможет выкупить обратно за 4,5 млн евро»Стали известны финансовые детали трансфера полузащитника Солтмурада Бакаева из «Спартака» в «Рубин».Шомуродов, Норманн и Глебов подписали пятилетние контракты с «Ростовом»Нападающий Элдор Шомуродов и полузащитники Матиас Норманн и Данил Глебов продлили контракты с «Ростовом», сообщает официальный сайт клуба. Все футболисты заключили пятилетние соглашения.Россия без Загитовой и тройной пьедестал. Анонс ЧЕ по фигурному катаниюРасписание 22 января 13:25 (здесь и далее время московское) Мужчины.ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииЛестер— : —Вест ХэмНачало в 14:30Чемпионат АнглииТоттенхэм— : —Норвич СитиНачало в 14:30Чемпионат АнглииМанчестер Юнайтед— : —БернлиНачало в 15:15Кубок Испании1/16 ФиналаЭльче— : —Атлетик БильбаоНачало в 13:00Кубок Испании1/16 ФиналаИбица— : —БарселонаНачало в 13:00Еще 6Кубок ИталииЧетвертьфиналЮвентус— : —РомаНачало в 14:45Кубок Турции1/8 ФиналаГезтепе0 : 0АнтальяспорИдёт 1-й таймКубок Турции1/8 ФиналаКасымпаша3 : 2АланьяспорЗавершёнЕще 1Весь футболрекламаВ КХЛ грядёт смена власти. Чернышенко на посту президента лиги сменит Морозов?Скорее всего, это будет временная фигура. Вчера, 21 января, в КХЛ был большой игровой день, но в самом его разгаре произошло событие, с которым по важности для нашей лиги мало что могло соперничать.НХЛ. Записи матчей02:45:00Чикаго — Флорида Яндекс.Эфир 02:37:50Филадельфия — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:41:45Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:35:10Бостон — Вегас Яндекс.Эфир 02:37:30Каролина — Виннипег Яндекс.Эфир 02:38:52Миннесота — Флорида Яндекс.Эфир 02:42:34Колорадо — Детройт Яндекс.Эфир 02:35:05Чикаго — Виннипег Яндекс.Эфир 02:24:40Нью-Йорк Рейнджерс — Коламбус Яндекс.Эфир 02:46:20Каролина — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:45:20Питтсбург — Бостон Яндекс.Эфир 02:44:30Ванкувер — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:39:30Миннесота — Даллас Яндекс.Эфир 02:36:10Нэшвилл — Баффало Яндекс.Эфир 02:39:45Филадельфия — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:35:20Коламбус — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:57:30Монреаль — Вегас Яндекс.Эфир 02:44:30Детройт — Флорида Яндекс.Эфир 02:38:10Торонто — Чикаго Яндекс.Эфир 02:26:40Оттава — Калгари Яндекс.Эфир 02:39:20Колорадо — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:39:10Эдмонтон — Аризона Яндекс.Эфир 02:41:10Нью-Йорк Айлендерс — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:37:40Виннипег — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:42:30Каролина — Анахайм Яндекс.Эфир 02:31:30Детройт — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:29:20Ванкувер — Аризона Яндекс.Эфир 02:35:15Колорадо — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:34:15Даллас — Баффало Яндекс.Эфир 02:38:10Нэшвилл — Анахайм Яндекс.Эфир 02:44:40Миннесота — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:30:35Оттава — Вегас Яндекс.Эфир 02:33:00Флорида — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:54:10Бостон — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:48:00Вашингтон — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:39:10Филадельфия — Монреаль Яндекс.Эфир 02:44:20Торонто — Калгари Яндекс.Эфир 02:37:10Коламбус — Каролина Яндекс.Эфир Британские легкоатлеты разочарованы решением UKAD не отдавать ВАДА пробы ФарахаБританские легкоатлеты выразили несогласие с позицией UKAD не отдавать допинг-пробы Мо Фараха ВАДА для расследования нарушений антидопинговых правил бывшим тренером известного бегуна Альберто Салазаром.реклама