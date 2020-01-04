НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуемМолодежная сборная России вышла в финал чемпионата мира по хоккеюКХЛ. ЦСКА на выезде разгромил «Сочи»Умер бывший вице-президент ХК «Спартак» Гелани ТовбулатовНейрохирург Никола Аччарри: нынешний Михаэль Шумахер очень сильно отличается от того, которого мы помним«Она что, Загитова, чтобы в 17 лет на пенсию?» В КВН пошутили над олимпийской чемпионкойМолодежная сборная России вышла в финал чемпионата мира по хоккеюСборная России по хоккею одержала победу над национальной командой Швеции в полуфинальном матче чемпионата мира для игроков не старше 20 лет и вышла в финал турнира.рекламаВгляни, как Устюгову и Большунову не хватило совсем немного, чтобы съесть Клебо на финише спринтаРоссийские лыжники снова оказались чуть позади резвого норвежца.Илья Ковальчук остался в НХЛ с серьезным понижением зарплатыGloballookpress Знаменитый российский хоккеист Илья Ковальчук остается в НХЛ вскоре после расторжения контракта с "Лос-Анджелес Кингс".«Монако» выиграл первый матч при Морено. Но все было плохоКоманда Александра Головина победила «Реймс» в Кубке Франции.Казахстан победил Германию во втором матче серии за место в элитном дивизионе МЧМСборная Казахстана одержала победу над национальной командой Германии в матче чемпионата мира по хоккею 2020 года среди игроков до 20 лет. Встреча завершилась со счётом 4:1.«Мало не покажется». Стала известна сумма ежегодного взноса России в бюджет WADAКак сообщает «Газета.ру», каждый год сумма взноса стран в фонд Всемирного Антидопингового Агентства увеличивается примерно на 8 процентов. В этом году российский взнос составит $1 015 977.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат ИспанииВаленсия1 : 0ЭйбарЗавершёнЧемпионат ИспанииХетафе0 : 3РеалЗавершёнЧемпионат ИспанииАтлетико— : —ЛевантеНачало в 12:30Еще 1Кубок Англии1/32 ФиналаБирмингем2 : 1БлэкбернЗавершёнКубок Англии1/32 ФиналаБернли4 : 2Питерборо ЮнайтедЗавершёнЕще 18Кубок Франции1/32 ФиналаСент-Прив0 : 0ТулузаИдёт 1-й таймКубок Франции1/32 ФиналаРенн0 : 0АмьенИдёт 1-й таймЕще 15Чемпионат ПортугалииАвеш0 : 1Санта-КлараИдёт 2-й таймЕще 3Весь футболреклама