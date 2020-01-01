Экс-скаут «Спартака»: Каррера взял трансферы под себя и отодвинул нас

«Когда перестали ездить в командировки? Наверное, после того как Каррера взял комплектование под себя и отодвинул нас. Мы предлагаем игрока, а он не нужен, не рассматривается.