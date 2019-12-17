«Верона» отыгралась у «Торино», уступая 0:3 до 69-й минуты

«Верона» дома сыграла вничью с «Торино» (3:3) в 16-м туре Серии А. Хозяева отыгралась, уступая 0:3 до 69-й минуты. Впервые в своей истории «Верона» сыграла вничью, проигрывая 0:3 по ходу матча.