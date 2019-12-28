НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуем«Манчестер Сити»: «Гвардиола не уходит»«Тур де Ски». 2-й этап. Клэбо победил в квалификации спринта свободным стилем, Пеллегрино – 2-й, Большунов – 4-й, Устюгов – 7-йНазван состав сборной России по фигурному катанию на чемпионат Европы в Граце«Монако» объявил о смене главного тренераРейселанд и Кристиансен выиграли «Рождественскую гонку», Юрлова-Перхт и Елисеев стали десятыми«Манчестер Сити»: «Гвардиола не уходит»Исполнительный директор «Манчестер Сити» Ферран Сориано заверил, что главный тренер Хосеп Гвардиола не планирует покидать клуб. Его контракт действует до 2021 года.рекламаКанадцы и их капитан принесли россиянам извиненияМолодежная сборная России разгромила канадских сверстников со счетом 6:0 в матче чемпионата мира среди хоккеистов, чей возраст не превышает 20 лет.Тренер Емельяненко: «Федор все еще может выступать на самом высоком уровне»Тренер российского бойца ММА Федора Емельяненко Питер Тайссе прокомментировал уверенную победу Последнего императора над американцем Куинтоном Джексоном на турнире Bellator 237 в Японии.ВФЛА: федерация ответит Ласицкене, Сидоровой и Шубенкову в понедельникВсероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) в понедельник даст ответ на открытое письмо российских легкоатлетов Анжелики Сидоровой, Сергея Шубенкова и Марии Ласицкене, сообщила РИА Новости пресс-атташе ВФЛА Наталья Юхарева.Щербакова завоевала первенство на Чемпионате России по фигурному катаниюРоссийская фигуристка Анна Щербакова стала чемпионкой России, завоевав золотую медаль в женском одиночном катании.Слепов выиграл индивидуальную гонку на «Ижевской винтовке» по биатлонуРанее биатлонист уже отличился наградой в данном соревновании. Петербуржец выиграл индивидуальную гонку на "Ижевской винтовке" по биатлону.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииАрсенал— : —ЧелсиНачало в 09:00Чемпионат АнглииЛиверпуль— : —ВулверхэмптонНачало в 11:30Чемпионат АнглииМанчестер Сити— : —Шеффилд ЮнайтедНачало в 13:00Чемпионат ТурцииСивасспор0 : 0ГезтепеПерерывЧемпионат ТурцииАланьяспор— : —КоньяспорНачало в 08:30Еще 2Чемпионшип АнглииХаддерсфилд Таун— : —БлэкбернНачало в 10:00Чемпионшип АнглииКуинз Парк Рейнджерс— : —Халл СитиНачало в 10:00Еще 9Первая лига АнглииГиллингем— : —РочдейлНачало в 08:00Еще 10Весь футболреклама«Каролина» обыграла «Вашингтон», 4 россиянина отметились результативными действиями«Каролина Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Вашингтон Кэпиталз» — 6:4. В составе хозяев голом в пустые ворота отметился нападающий Андрей Свечников.НХЛ. Записи матчейНью-Йорк Рейнджерс – Колорадо Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс – Колорадо Эвеланш Яндекс.Эфир Каролина – Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Вашингтон – Сан-Хосе Яндекс.Эфир Ванкувер – Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Бостон – Эдмонтон Яндекс.Эфир Каролина – Вашингтон Яндекс.Эфир Калгари – Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Даллас – Нэшвилл. Зимняя Классика 2020 Яндекс.Эфир Лос-Анджелес — Филадельфия Яндекс.Эфир Аризона — Сент-Луис Яндекс.Эфир Калгари — Чикаго Яндекс.Эфир Эдмонтон — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Колорадо — Виннипег Яндекс.Эфир Детройт — Сан-Хосе Яндекс.Эфир Каролина — Монреаль Яндекс.Эфир Баффало — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Коламбус — Флорида Яндекс.Эфир Миннесота — Торонто Яндекс.Эфир Вегас — Анахайм Яндекс.Эфир Вашингтон - Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Нью-Джерси — Бостон Яндекс.Эфир Питтсбург — Оттава Яндекс.Эфир Калгари — Ванкувер Яндекс.Эфир Анахайм — Филадельфия Яндекс.Эфир Аризона — Даллас Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Детройт Яндекс.Эфир Флорида — Монреаль Яндекс.Эфир Бостон — Баффало Яндекс.Эфир Миннесота — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Коламбус — Чикаго Яндекс.Эфир Оттава — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Сент-Луис — Виннипег Яндекс.Эфир 02:31:14Сан-Хосе — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:32:00Ванкувер — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:38:16Вегас — Аризона Яндекс.Эфир 02:40:14Флорида — Детройт Яндекс.Эфир 02:43:11Питтсбург — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:53:11Даллас — Колорадо Яндекс.Эфир 02:52:10Торонто — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:51:48Тампа-Бэй — Монреаль Яндекс.Эфир 02:43:27Каролина — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:28:37Сан-Хосе — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:26:51Анахайм — Вегас Яндекс.Эфир 02:34:12Эдмонтон — Калгари Яндекс.Эфир 02:39:30Чикаго — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:44:25Колорадо — Миннесота Яндекс.Эфир 02:39:23Нэшвилл — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:37:45Виннипег — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:48:14Вашингтон — Коламбус Яндекс.Эфир 02:32:14Баффало — Бостон Яндекс.Эфир 02:43:49Нью-Йорк Рейнджерс — Каролина Яндекс.Эфир 02:47:28Нью-Джерси — Торонто Яндекс.Эфир Ларионов — о поведении россиян в микст-зоне: самое плохое, когда ты бьёшь лежачегоТренер молодёжной сборной России Игорь Ларионов поделился мнением о поведении некоторых игроков российской команды, которые не сдерживают себя при общении в микст-зоне после матчей.реклама