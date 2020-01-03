Хоккей. Молодежная сборная Германии разгромила Казахстан в первом матче серии за сохранение прописки в элите

Завершился первый матч серии за право выступить в следующем розыгрыше молодежного чемпионата мира между сборными Германии и Казахстана. Уверенную победу праздновали немцы.