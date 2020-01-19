АПЛ. «Бернли» одержал волевую победу над «Лестером»

В матче 23-го тура АПЛ «Бернли» обыграл «Лестер» – 2:1. Для «Бернли» эта победа стала четвертой в десяти последних матчах, «Лестер» потерпел второе поражение подряд и остался на третьем месте в таблице.