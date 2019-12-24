«Зеленое дерби» в Швейцарии: сегодня «Салават Юлаев» и «Ак Барс» сыграют на выезде

«Зеленое дерби» на международном уровне! Сегодня «Салават Юлаев» и казанский «Ак Барс» сыграют на выезде. Матч пройдет в Швейцарии, в Давосе.