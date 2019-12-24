НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуемКурский «Авангард» покинул главный тренер Олег ВасиленкоАлександр Емельяненко – о скандалах, подарках Кадырова и суде. ЭКСКЛЮЗИВГуберниев назвал Тихонова «старым пердуном»Двое судей скандального боя Кудряшова с Пейсаром получили дисквал на 1,5 года (Видео)Драчёв: ОКР определился, кто будет защищать интересы организации в CASКурский «Авангард» покинул главный тренер Олег ВасиленкоГлавный тренер "Авангарда" Олег Василенко покинул команду, сообщает пресс-служба футбольного клуба.рекламаКадыров раскритиковал болельщиков «Ахмата»Рамзан Кадыров раскритиковал болельщиков «Ахмата». В частности, он недоволен тем, как болельщики поддерживают свою команду в домашних играх.Ничушкин в матче НХЛ подрался, забросил шайбу и сделал передачуНападающий "Колорадо" Валерий Ничушкин после встречи с "Вегасом" был признан второй звездой матча. Он сделал хет-трик Горди Хоу: поучаствовал в драке, забросил шайбу и сделал передачу.СМИ: «Краснодар» готов продать ИгнатьеваРоссийский футбольный клуб «Краснодар» готов продать нападающего Ивана Игнатьева. Как сообщает «Чемпионат», клуб намерен получить за игрока сумму порядка €8 млн.«Зеленое дерби» в Швейцарии: сегодня «Салават Юлаев» и «Ак Барс» сыграют на выезде«Зеленое дерби» на международном уровне! Сегодня «Салават Юлаев» и казанский «Ак Барс» сыграют на выезде. Матч пройдет в Швейцарии, в Давосе.Биатлонист Малышко исключен из состава сборной России из-за неудовлетворительных результатовРоссийский биатлонист Дмитрий Малышко исключен из состава сборной России на январские этапы Кубка мира.ФутболХоккейБаскетболВчераЧемпионат ТурцииКоньяспор0 : 1ТрабзонспорЗавершёнЧемпионат ТурцииДенизлиспор1 : 5АланьяспорЗавершёнЧемпионшип АнглииБлэкберн0 : 0УиганЗавершёнЧемпионат Турции. Первая лигаГиресунспор1 : 1АлтынордуЗавершёнВесь футболрекламаТихонов — Губерниеву: тебе надо вести дешёвое реалити-шоуЧетырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов выразил мнение, что против популярного комментатора Дмитрия Губерниева настроена вся страна. По его словам, Губерниев стал шоуменом.НХЛ. Записи матчей02:36:10Ванкувер — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:47:15Вегас — Колорадо Яндекс.Эфир 02:34:46Лос-Анджелес — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:39:31Чикаго — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:44:33Виннипег — Монреаль Яндекс.Эфир 02:37:31Нэшвилл — Аризона Яндекс.Эфир 02:39:15Оттава — Баффало Яндекс.Эфир 02:38:32Тампа-Бэй — Флорида Яндекс.Эфир 02:44:11Филадельфия — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:47:35Бостон — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:33:37Нью-Йорк Айлендерс — Коламбус. 24.12.2019 Яндекс.Эфир 02:35:12Миннесота — Калгари Яндекс.Эфир 02:42:33Торонто — Каролина Яндекс.Эфир 02:36:25Сан-Хосе — Вегас Яндекс.Эфир 02:41:00Даллас — Калгари Яндекс.Эфир 02:34:30Детройт — Аризона Яндекс.Эфир 02:46:10Нью-Йорк Рейнджерс — Анахайм Яндекс.Эфир 02:37:00Сан-Хосе — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:42:15Ванкувер — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:33:45Колорадо — Чикаго Яндекс.Эфир 02:47:45Бостон — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:44:55Эдмонтон — Монреаль Яндекс.Эфир 02:41:05Торонто — Детройт Яндекс.Эфир 02:44:20Вашингтон — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:39:25Коламбус — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:58:15Оттава — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:41:45Каролина — Флорида Яндекс.Эфир 02:33:25Миннесота — Виннипег Яндекс.Эфир 02:39:00Баффало — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:50:45Нью-Йорк Айлендерс — Анахайм Яндекс.Эфир 02:34:05Эдмонтон — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:34:50Нью-Йорк Рейнджерс — Торонто Яндекс.Эфир 02:40:55Нью-Джерси — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:42:30Флорида — Даллас Яндекс.Эфир 02:47:00Ванкувер — Вегас Яндекс.Эфир 02:46:40Аризона — Миннесота Яндекс.Эфир 02:51:05Калгари — Монреаль Яндекс.Эфир 02:41:00Колорадо — Каролина Яндекс.Эфир 02:32:45Виннипег — Чикаго Яндекс.Эфир 02:48:45Оттава — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:37:00Филадельфия — Баффало Яндекс.Эфир 02:49:00Тампа-Бэй — Даллас Яндекс.Эфир 02:48:15Коламбус — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:49:10Бостон — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:47:02Сент-Луис — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:42:13Чикаго — Колорадо Яндекс.Эфир 02:34:32Нью-Джерси – Анахайм Яндекс.Эфир Глушаков: «Федун — святой человек. Болельщикам надо молиться, чтобы он не продал „Спартак“»Бывший капитан «Спартака», а ныне игрок «Ахмата» Денис Глушаков в интервью корреспонденту Sport24 Александру Муйжнеку рассказал о своем отношении к владельцу московского клуба Леониду Федуну.реклама