Гинеру смягчили наказание: он отстранен на 9 месяцев, из них 6 – условно, и заплатит 500 тысяч рублей

Сегодня состоялось заседание Апелляционного комитета РФС, на котором была рассмотрена жалоба президента ЦСКА Евгения Гинера на решение комитета по этике об отстранении от футбола на год.