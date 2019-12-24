Цулыгин: шесть матчей с «Ак Барсом» в сезоне — это много

Главный тренер клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Салават Юлаев» Николай Цулыгин считает, что в календаре регулярного чемпионата у его команды слишком много матчей с «Ак Барсом».