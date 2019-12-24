Фигу про слухи о романе с Гвардиолой: «Ничего не было, мне нравятся женщины»

Экс-хавбек «Барселоны» Луиш Фигу опроверг слухи о том, что у него были романтические отношения с бывшим полузащитником Пепом Гвардиолой. Оба игрока вместе выступали за каталонский клуб.