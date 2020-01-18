Гаттузо проиграл вместе с «Наполи» 4 последние игры в Серии А из 5

Главный тренер "Наполи" Дженнаро Гаттузо привел свою команду к четвертому поражению в последних пяти играх чемпионата Италии по футболу. В матче 20-го тура Серии А неаполитанцы уступили "Фиорентине".