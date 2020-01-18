Матчи «Милана» — веселье: 3 камбэка, пушка Тео, привоз Доннаруммы. У Златана — 150-я победа в Италии

На «Сан-Сиро» идеально разогрели воскресенье в Серии А. Ибрагимович еще на прошлой неделе предупреждал, почему встречу «Милана» и «Удинезе» нельзя пропускать.