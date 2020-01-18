«Милан» обыграл «Удинезе» благодаря дублю Ребича

В матче 20-го тура итальянской Серии А «Милан» дома одержал победу над «Удинезе» со счетом 3:2. В составе хозяев дубль оформил Анте Ребич, который отличился на 48-й минуте с передачи Андреа Конти и на 93-й минуте.