Овечкин обошел двух канадских звезд в списке бомбардиров в истории НХЛ

Российский форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в матче против «Нью-Йорк Айлендерс» забил 692-й гол в карьере, что позволило ему обогнать по количеству заброшенных шайб в регулярных сезонах НХЛ форварда «Питтсбурга» Марио Лемье.