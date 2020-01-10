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МОК намерен пересмотреть дела 28 оправданных российских олимпийцев

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что организация намерена добиться пересмотра дел 28 российских участников Игр-2014 в Сочи, которые были оправданы Спортивным арбитражным судом (CAS).
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Монреаль — Эдмонтон
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02:41:06
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Пеллегрино попал в завал в спринте на этапе КМ в Дрездене. Итальянец начал выяснять отношения с виновником прямо на трассе

В четвертьфинальном забеге спринтеров на этапе Кубка мира в Дрездене произошел завал лыжников с участием одного из фаворитов Федерико Пеллегрино.
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