Хавбек «Барселоны» Артур покатался на сноуборде и усугубил свою травму

Полузащитник «Барселоны» Артур Мело решил покататься на сноуборде, чего ему не рекомендовалось делать. Об этом сообщает AS со ссылкой на телеканал TV3.