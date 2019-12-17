Слуцкий заявил, что никогда бы не возглавил «Спартак»

Экс-наставник ЦСКА и национальной команды России Леонид Слуцкий рассказал, какой клуб из РПЛ он бы никогда не возглавил. «Табу в России, куда не пойду никогда? Думаю это о «Спартаке».