Сергей Шубенков: Бросать тренировки и летать в Москву на разговор c руководством ВФЛА без четкой повестки считаю невозможным

Чемпион мира и Европы в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков прокомментировал возможную встречу с руководством ВФЛА в Москве. 29-летний спортсмен отказался прилетать в столицу России.