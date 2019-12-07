Энтони Джошуа: «Бой с Усиком? Без проблем»

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа ответил на вопрос журналиста о возможном поединке против украинца Александра Усика, который является обязательным претендентом на пояс по линии WBO.