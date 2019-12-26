Федор Емельяненко о бое брата с Кокляевым: это даже цирком не назовешь

Сборная России по хоккею стартовала с поражения на МЧМ-2020

Россия дважды отыгрывалась по ходу встречи, но не смогла вытащить матч. Сборная России играла с Чехией в рамках 1-го тура групповой стадии молодежного чемпионата мира по хоккею 2020 года.