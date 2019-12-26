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Федор Емельяненко о бое брата с Кокляевым: это даже цирком не назовешь

Боец смешанных единоборств Федор Емельяненко раскритиковал своего брата Александра за бой с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым. В конце ноября Емельяненко провел бой с Кокляевым по правилам бокса.
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Путин принял участие в предновогоднем матче Ночной хоккейной лиги

В пятницу, 25 декабря, на катке на Красной площади в Москве стартовал предновогодний товарищеский матч Ночной хоккейной лиги, участие в котором принимает президент России Владимир Путин.
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