Александр Дюков: Оценка работе Егорова будет дана в январе

Емельяненко – Джексон: какие ставки предлагают букмекеры

Бой в рамках вечера Bellator 237 между россиянином Федором Емельяненко и американцев Куинтоном Джексоном состоится по московскому времени 29 декабря в 06:00 в японской Сайтаме.